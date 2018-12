Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) wollen zu Silvester mit Sonderfahrplänen unterwegs sein, so der stadteigene Betrieb in einer Mitteilung. Über den Großteil des Tages fahren die Bahnen, wie an Sonn- und Feiertagen, im 15-Minuten-Takt.

Einige Bahnen sollen allerdings nur bis 22 Uhr unterwegs sein, während stärker frequentierte Linien, wie die Tramlinie 11 oder die Buslinie 60, bis vier morgens im 30-Minuten-Takt fahren sollen. Allerdings ist direkt zum Jahreswechsel eine stadtweite Betriebspause von 23.45 Uhr bis 00.30 Uhr des Neujahrstages geplant.

Auch beim Kauf eines Tickets gilt es einige Änderungen zu beachten: Zu Silvester schließen die Service-Stellen der LVB bereits um 16 Uhr. Außerdem werden die Fahrkartenautomaten an den Haltestellen aus Sicherheitsgründen über den Jahreswechsel abgeschaltet. Stattdessen gibt es als Angebot das Neujahrsticket, das Fahrgäste vom 30. Dezember bis zum 1. Januar nutzen können.

Ab dem 2. Januar können mobilitätseingeschränkte Menschen auch den Begleitservice wieder buchen. Seit dem 24. Dezember nimmt der Dienst wegen der Feiertage keine Aufträge an.

thiko