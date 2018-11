Leipzig

Vom 15. bis 17. Februar verwandelt sich die Leipziger Messe wieder in ein Mekka für Nerds, Gamer und eSport-Fans. Dann öffnet die DreamHack Leipzig zum vierten Mal ihre Pforten. Die größte Neuerung: Erstmals können auch Besucher ab zwölf Jahren das Gaming-Festival besuchen.

„In der DreamExpo befinden sich ausschließlich Angebote, die für die Altersklasse ab 12 Jahren freigegeben sind. Damit erfüllen wir jungen Gamern einen großen Wunsch, den sie in den vergangenen Jahren oft an uns herangetragen haben“, so Projektdirektorin Stephanie Scholz in einer Pressemitteilung. Selbstverständlich werde es aber auch weiterhin einen exklusiven Bereich für Besucher ab 16 Jahren geben, was bisher auch das Mindestalter war. Der LAN-Bereich bleibt Volljährigen vorbehalten.

Angebote für 12- bis 15-Jährige sind unter anderem das Hearthstone-Turnier „Win the Winter“, in dem sich die Kontrahenten im virtuellen Kartenspiel messen können. Erstmals findet auf der vierten DreamHack auch die internationale Deutsche Casemod Meisterschaft statt. Hier geht es um die schönsten und herausragendsten PC-Gehäuse.

Fans des Nintendo-Prügelspiels Super Smash Bros. – der nächste Teil erscheint am 7. Dezember – kommen in der eJousting Games Arena auf ihre Kosten. Dort stehen 110 Quadratmeter mit verschiedenen Turnieren und mehr als zwölf Spielstationen zur Verfügung.

Im USK-16-Bereich werde wie in den Jahren zuvor ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm geboten. Höhepunkt auf der Event Stage ist erneut der große Cosplay Contest, bei dem es wieder spektakuläre und selbstgefertigte Kostüme zu sehen geben wird. Zudem warten zahlreiche Streamer auf Besuche ihrer Fans.

Für Gäste zwischen 12 und 15 Jahren gelten aufgrund des eingeschränkten Angebots günstigere Ticketpreise. Das Tagesticket gibt es für 9,50 Euro, der Event Pass für alle drei Tage kostet 23 Euro.

von Christian Neffe