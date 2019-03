Leipzig

Endlich kann es losgehen: Dass das Glockengeläut der Leipziger Thomaskirche dringend saniert werden müsste, steht schon lange fest. Seit Oktober 2017 sammelt die Kirche Spenden. Jetzt steht die Finanzierung: Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig gewährt der Thomaskirche eine Zuwendung von knapp 53.700 Euro, um das Glockengeläut zu restaurieren und den Glockenstuhl zu sanieren.

Zusammen mit den bisherigen Spenden kommt ein Betrag von 338.700 Euro zusammen – damit ist der Hauptteil der benötigten 350.000 Euro gesichert. Das teilte der Förderverein „ Thomaskirche – Bach e-V.“ am Dienstag mit.

Restaurierung ist dringend notwendig

Schon im Juni soll es losgehen mit der Sanierung. Dann werden in einem ersten Schritt zwei der vier Bronzeglocken stillgelegt und Arbeiten in der unteren Glockenstube durchgeführt. Am Ostersonntag wird die größte der vier Glocken, die Gloriosa, zum letzten Mal in diesem Jahr erklingen. Die Glocke stammt aus dem Jahr 1477.

Im Zuge der Restaurierung sollen die Glocken aus ihrem stählernen Glockenstuhl in einen hölzernen umziehen. Außerdem ist geplant, das vorhandene, sehr tiefe Geläut um vier weitere, kleinere Glocken zu erweitern. So sollen der Glockenstuhl und die bestehenden Glocken entlastet werden, außerdem wird der Klang voller. Die Restaurierung ist dringend notwendig, da die Antriebstechnik veraltet ist, die Glocken jahrzehntelang falsch gehängt waren und Glocken und Armaturen insgesamt in einem schlechten Zustand sind.

Von soa