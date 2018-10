Insgesamt hatten sich 220 Designer, Künstler, Kunsthandwerker, Künstlergemeinschaften und Absolventen aus 14 Ländern beworben. Die ausgewählten Aussteller kommen aus aus Südkorea, Italien, Österreich, den Niederlanden und

Deutschland.

Die Schwerpunkte der diesjährigen Grassimesse liegen in den Bereichen Schmuck, Keramik und Metall, Papier und Buchkunst. Glas und Spielzeug sind ebenfalls mehrfach vertreten. Von Schmuck aus Polycarbonat über extravagante Hutkreationen bis hin zu begehbaren Gefäßen aus geflochtenem Bambus reicht die Spannbereite.

Specials 2018

Die Grassimesse 2018 wartet in diesem Jahr mit einigen Specials und Sonderprojekten auf. Das Gastland Südkorea ist neben seiner Messepräsentation mit der Galerie Soluna (Korea/ Hong Kong) vertreten. Darüber hinaus ist die Grassimesse Projektpartner von AHOJ, dem tschechischen Kulturjahr 2018. Die Mährische Galerie Brünn stellt zeitgenössische Künstler vor. Schwerpunkt der Präsentation sind die Arbeiten des Designers und Keramikers Milan Pekar.

Bundespreis EcoDesign

Die Grassimesse Leipzig 2018 präsentiert den Bundespreis EcoDesign. Die nachhaltigen Produkte der Preisträger und Nominierten werden vom 16. Oktober bis 4.November 2018 in der Pfeilerhalle des Museums vorgestellt. Der Bundespreis

EcoDesign zeichnet umweltverträgliche vorbildliche Produkte, Services und Konzepte aus. Er honoriert Designer für ihre neuen Wege und will damit Verbraucher zum Nachdenken über Produktalternativen und Konsummuster anregen.

Weitere Highlights der Grassimesse 2018

Gut behütet ist man mit den Kopfbedeckungen von Susanne Schmitt (*1973). Sie lassen klar erkennen, welche Formen bei der Herstellung herangezogen wurden: Bauklötze, Sektkorken oder eine einfache Kiste drücken sich gut erkennbar im

weichen Filzmaterial ab. Die aus Halle/ Saale stammende Claudia Opitz hat Modedesign in Mailand studiert und sich mit ihrem Label KIOTO dem Anspruch verschrieben, zeitlos elegante, dabei bequeme und tragbare Schuhe zu kreieren.

Der aus Brasilien stammende Emmanuel Heringer (*1977) möchte das Flechterhandwerk mit neuem Leben zu erfüllen. An der traditionsreichen Berufsfachschule im fränkischen Lichtenfels ausgebildet, beschreitet er inzwischen experimentelle Wege, um auf die faszinierenden Eigenschaften des Naturmaterials und die vielfältigen Techniken der Flechterei aufmerksam zu machen. Begehbare Objekte sind das Resultat. Im Bereich der Keramik schlägt sich in diesem Jahr die Präsenz des Gastlandes Republik Korea nieder. So wird sich die junge Gippeum Roh (*1981) mit großen skulpturalen Gefäßen vorstellen, deren fließende Oberflächen durch sanfte Brüche gekennzeichnet sind. Zum ersten Mal dabei ist Angela Schönewald, die Arbeitsgeräte für den Garten präsentiert. Harken, Fugenkratzer und Rosengabel in feinster Ausführung aus geschmiedetem Edelstahl, die Griffe mit Tauwerk umbunden.

Veganes Spielzeug findet sich am Stand der studierten Modedesignerin Julia Lange (*1976), deren Kuscheltiere aus Strickstoff durch bewusst unbeholfene Proportionen nicht nur Kinderherzen berühren. Die Schmuckgestalterin Alena Willroth stellt Colliers und Armschmuck aus Polyethylen her. Auf den ersten Blick ist kaum zu glauben, dass die äußerst exakten Schnitte, die an alte Scherenschnitte erinnern, mit Hand ausgeführt wurden.

Die Geschichte der Grassimesse Leipzig

Die am letzten Oktoberwochenende stattfindende Grassimesse Leipzig gilt als eine der führenden internationalen Verkaufsmessen für angewandte Kunst und Design und als Schmelztiegel für Kreative, Kunst- und Designinteressierte, Galeristen und Fachbesucher. Die Messe lädt zum Schauen, Kaufen und Informieren ein und zeigt Tendenzen und Innovationen in den Bereichen Mode und Textil, Schmuck und Accessoires, Keramik, Porzellan, Möbel, Holz, Metall, Glas, Papier und Spielzeug. Die erste Grassimesse fand im Jahr 1920 statt.

Grassimesse Leipzig

26. bis 28. Oktober 2018

im Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig