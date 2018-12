Leipzig

Dutzende Top-Stars, Hunderte Live-Konzerte und Zigtausende Fans von der Rock- bis zur Musical und Klassik-Szene: Die Musikstadt Leipzig wird auch 2019 ihrem Ruf als erstklassige Adresse im mitteldeutschen Raum gerecht. Einziger Wermutstropfen: Wegen des angekündigten Um- und Erweiterungsbaus in der RB-Arena wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kein Großkonzert im Stadion oder auf der Festwiese geben. Letzte Gespräche laufen zwar noch, Fakt ist jedoch, dass Rammstein deshalb in Dresden spielt. Auch Herbert Grönemeyer und Pink wollten die ganz große Bühne in Leipzig bespielen, bekamen aber technisch bedingte Absagen. Doch auch ohne die Mega-Events geben sich in der Messestadt die Stars quasi das Mikro in die Hand. Das sind die Highlights:

Von André Böhmer und Peter Korfmacher