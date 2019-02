Leipzig

Mitte August ist es wieder soweit: Tausende Festival-Fans werden zum Störmthaler-See pilgern und ihre Zelte aufstellen. Bereits jetzt stehen viele der Acts fest, die dann auf dem Highfield spielen werden. Am Dienstag gaben die Veranstalter noch weitere Namen bekannt.

So werden unter anderem Thirty Seconds to Mars, The Prodigy, Jan Delay & Disko No. 1 sowie AnnenMayKantereit auf den Bühnen am Störmthaler See spielen. Außerdem sind für das Highfield SDP, Feine Sahne Fischfilet, Von Wegen Lisbeth und Trettmann angekündigt. Für den in Leipzig lebenden Musiker ist das Festival quasi ein Heimspiel. Auch Samy Deluxe (Sam TV Unplugged) kommt dieses Jahr vorbei.

Von luc