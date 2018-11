Kinotickets in Leipzig bundesweit am günstigsten

Neue Erhebung - Kinotickets in Leipzig bundesweit am günstigsten Die Statistik eines Reiseblogs hat ergeben: In Leipzig kostet der Kinoeintritt im bundesweiten Durchschnitt am wenigsten. Verglichen wurden die 20 größten deutschen Städte.

Gute Nachrichten für glückliche Kinofans in Leipzig: Die Ticketpreise in der Messestadt fallen im bundesweiten Durchschnitt am günstigsten aus (Archivbild). Quelle: André Kempner