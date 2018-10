Leipzig

Über den Georgiring in Leipzig rollt seit Montagmorgen drei Wochen lang keine Straßenbahn mehr. Grund ist die nächste Großbaustelle der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in der Nähe des Wintergartenhochhauses. Vom 1. bis 21. Oktober wird die Gleiskurve in Richtung Willy-Brandt-Platz saniert. Das bringt Umleitungen für den Straßenbahnverkehr, mehrere Buslinien und den Autoverkehr mit sich. Den Augustusplatz steuern dann nur noch vier statt neun Straßenbahnlinien an. Die Linien 10, 11 und 16 werden über den westlichen Ring geleitet.

LED-Tafeln weisen Autofahrer bereits darauf hin, dass mit der Gleissanierung die zweite Etappe des Großbauprojekts vor dem Hauptbahnhof ansteht. Bereits in der Ferienzeit im Juli und August war die Gleiskurve an der Kurt-Schumacher-Straße erneuert worden, inklusive einer zweiwöchigen Vollsperrung des nördlichen Rings. Diesmal sind die Auswirkungen zumindest für den Kfz-Verkehr weniger dramatisch. Durch Fahrbahnreduzierungen droht während der Bauzeit jedoch eine Staufalle, vor allem in Stoßzeiten.

Insgesamt investieren die LVB rund 1,5 Millionen Euro in das Projekt am Hauptbahnhof. Nach Abschluss der Arbeiten sind 450 Meter Gleise und vier Weichen erneuert. Gearbeitet werden soll auch an Wochenenden und in den Abend- und Nachtstunden. Für die Anwohner haben die LVB eine Ansprechpartnerin eingesetzt. Antje Fiolka-Eichler, die unter anderem auch beim Karli-Umbau Frage und Antwort stand, ist per E-Mail unter bauvorhaben.verkehrsbetriebe@L.de oder unter der Telefonnummer 0173/3508053 zu erreichen.

Das ändert sich für Autofahrer:

Die gute Nachricht: Der Ring bleibt während der Bauzeit zwischen Georgiring und Willy-Brand-Platz in beide Richtungen befahrbar. Vom Willy-Brandt-Platz kommend ist das Linksabbiegen in die Brandenburger Straße jedoch nicht mehr möglich. Bereits auf der Gerberstraße gibt es Fahrbahnreduzierungen. Die Umleitung führt über Gerberstraße, Berliner Straße und Rackwitzer Straße. Der von Norden kommende Verkehr wird ab der Eutritzscher Straße über Roscherstraße, Berliner Straße, Rackwitzer Straße, Am Gothischen Bad und Brandenburger Straße geführt. Auf dem Georgiring steht in Richtung Tröndlinring nur noch eine Linksabbiegerspur zur Verfügung.

Während der Bauzeit ist das Linksabbiegen vom Willy-Brandt-Platz zur Brandenburger Straße nicht mehr möglich. Der Verkehr wird umgeleitet. Quelle: LVB

Die LVB erwarten, dass die Dresdner Straße als Ausweichroute während der Baumaßnahme stark frequentiert wird. Das Parken ist deshalb stadtauswärts zwischen Salomonstraße und Lange Straße verboten. Die Straßenbahngleise sollen voraussichtlich separiert werden, damit die Bahnen weiter freie Fahrt haben.

Das ändert sich bei den Straßenbahnen:

Betroffen sind die Linien 8, 10, 11, 14 und 16. Die Linien 8 und 14 verkehren verkürzt vom Leipziger Westen bis zur Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz (Windmühlenstraße). Die Haltestelle Wintergartenstraße kann während der Bauzeit nicht bedient werden. Die Linien 10, 11 und 16 fahren über den westlichen Innenstadtring und bedienen die Haltestellen Wilhelm-Leuschner-Platz bzw. die Ersatzhaltestelle für die Linie 10 und 11 im Peterssteinweg, Neues Rathaus, Thomaskirche, Goerdelerring und Hauptbahnhof (Westseite). Die Linie 16 fährt wie gewohnt die Haltestelle Roßplatz an, biegt dann aber statt zum Augustusplatz in Richtung Westen ab. Wer ab Montag vom Süden in Richtung Augustusplatz will, muss einen Umweg über den westlichen Ring mit Umstieg am Hauptbahnhof in Kauf nehmen – oder zu Fuß gehen.

Das ändert sich bei den Bussen:

Für die Busse der Linien 72 und 73 gibt es Änderungen in Richtung Mölkau. Sie fahren ab Hauptbahnhof über Augustusplatz, Johannisplatz und Gerichtsweg zur Haltestelle Reudnitz, Köhlerstraße. Dabei werden die Haltestellen Hofmeisterstraße, Friedrich-List-Platz und Elsastraße nicht bedient. Der Bus 131 fährt verkürzt bis bzw. ab der Ersatz-Haltestelle Westplatz in der Käthe-Kollwitz-Straße. Wichtig für Nachtschwärmer: Die Nightliner N1 bis N9 fahren mit veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Die Nachtstraßenbahnlinie N10 verkehrt als Bus zwischen Hauptbahnhof und Moritzhof.

Von Robert Nößler