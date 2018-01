Für den seit Längerem geplanten Umzug des Leipziger Straßenbahnmuseums sind nun die Weichen gestellt. In diesem Jahr wird der bisherige Standort an der Georg-Schumann-Straße in Möckern aufgegeben und der neue an der Wittenberger Straße in Eutritzsch eröffnet. Wann genau das im Jahresverlauf erfolgt, steht noch nicht fest.