Leipzig

Zumindest für die menschliche Seite war es ein bewegender Abschied. Siggi, Luise, Otto oder Lotta – alle 21 Brillenpinguine verließen am Mittwochmorgen den Leipziger Zoo. Tierpfleger Christoph Urban brachte sie in einem weißen Transporter zum Berliner Tierpark, wo die Gruppe (zu der auch vier Pinguinkinder gehören) gemeinsam weiterleben wird.

„Ich kann es jetzt noch gar nicht verarbeiten“, gestand der hochgewachsene Urban. „Zum Beispiel Lotta ist für mich der niedlichste und tollste Pinguin, den wir hier je hatten. Obendrein hat sie noch am gleichen Tag Geburtstag wie ich.“ Lotta brachte gestern 2823 Gramm auf die Waage – und sie schaute Urban groß an.

Über 100 Humboldt-Pinguine kommen später

Erstmals seit 1910 wird es nun für einige Zeit keine Pinguine mehr im Leipziger Zoo geben, erklärte Direktor Jörg Junhold. Er war gegen 8 Uhr an die Pinguin-Anlage vor dem Aquarium gekommen. Auch, um die Tierpflegerinnen und Pfleger um Kurator Ruben Holland ein wenig zu trösten. „So ist das nun mal. Das Bessere ist des Guten Feind“, sagte Junhold, als der Strom für den Fuchsschutz-Zaun am Gehege der flugunfähigen Seevögel abgeschaltet wurde. „Aber dafür kommen ja neue Tiere zu uns. Wir rechnen mit 100 bis 150 Humboldt-Pinguinen, die nach Fertigstellung der Erweiterung in der Südamerika-Welt leben sollen – etwa ab 2022.“

„Feuerland“ erhält 360-Grad-Unterwassertunnel

Mehr zu dem dort geplanten „Feuerland“, in dem sogar der weltweit erste begehbare 360-Grad-Unterwassertunnel vorgesehen ist, wolle der Zoo aber erst später der Öffentlichkeit verraten. „Dann macht’s mal gut“, riefen alle den an die Spree umziehenden Fischliebhabern hinterher. Die Reisegäste standen ruhig und gut verpackt in oben offenen Kisten.

Auquarium ab 1. Januar 2019 geschlossen

Dass die Pinguine jetzt schon Leipzig verlassen, hat einen einfachen Grund. Ab 1. Januar wird das dringend sanierungsbedürftige Aquarium neben ihrer Anlage geschlossen. „Dessen Haupthaus stammt von 1910, der Anbau ist auch schon fast 30 Jahre alt“, erläuterte Junhold. „Es gibt dort erhebliche Nässeschäden und teils überhaupt keine Dämmung.“ Ab dem Jahreswechsel solle das Bauensemble für etwa zehn Millionen Euro energetisch ertüchtigt, zum Teil umgestaltet und mit moderner Technik versehen werden. Das Terrarium daneben komme erst in einem zweiten Bauabschnitt an die Reihe, bleibe also auch 2019 noch geöffnet, erklärte er.

Neue Attraktion nach der Sanierung

Im Zuge des zehn Millionen Euro verschlingenden Aquarium-Projektes entstehe ein Rundgang, der im Bereich der bisherigen Pinguin-Anlage startet. „Hier werden die Besucher künftig durch zwei große Becken mit Koi-Karpfen und kommunizierenden Röhren laufen.“ Im Haus entstehe unter anderem ein Panorama-Becken mit halbrunder Überkopf-Scheibe als neue Attraktion, auch zusätzliche Bildungsbereiche. Obwohl die Zahl der Kaltwasserfische verringert werde, bleibe das Leipziger Aquarium (aktuell zählt es 460 Arten) eine der drei artenreichsten Einrichtungen in Deutschland, betonte der zuständige Kurator Fabian Schmidt.

Pinguin-Seniorin Waltraut schon in Berlin geboren

Auch einige Fische müssen zeitweise umziehen, hieß es weiter. Für viele Zoo-Tiere sei das aber gar nicht so ungewöhnlich, meinte Urban. „Zum Beispiel wurde unsere Waltraut, die Grande Dame und Großmutti unter den Brillenpinguinen, vor zwölf Jahren im Berliner Tierpark geboren. Jetzt kehrt sie dorthin zurück.“

Von Jens Rometsch