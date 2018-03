Neue Trinkwasserbrunnen am Kurt-Masur-Platz und in Kleinzschocher

Leipzig. Die Standort-Entscheidung fiel per Online-Voting: Am Kurt-Masur-Platz und in der Windorfer Straße stellen die Leipziger Wasserwerke neue Trinkwasserbrunnen auf. Tausende Leipzig hatten sich an der Abstimmung beteiligt, gab das Unternehmen zum Weltwassertag am Donnerstag bekannt.

Seit Januar konnten die Teilnehmer für sechs Standorte ihre Stimme abgeben. Letztlich holte der Kurt-Masur-Platz mitten in der City mit 1712 Klicks die meisten Stimmen. Auf Platz zwei landete mit 1497 Stimmen die Windorfer Straße an der Taborkirche in Kleinzschocher.

Bis zum Sommer 2018 sollen die funktionalen Wasserspender aus Granit und Edelstahl installiert werden. „Die Brunnen werden direkt an die vor Ort liegende Trinkwasserleitung angeschlossen und liefern somit jederzeit beste Qualität“, sagte Mario Hoff von den Wasserwerken. In der frostfreien Zeit zwischen April und Oktober sprudelt das kühle Nass dann auf Knopfdruck.

Hunderte neue Ideen

Mit dem ständig sprudelnden Trinkwasserbrunnen in der Petersstraße, der 2017 installiert wurde, können Passanten dann an drei Zapfstellen unterwegs den Durst löschen.

Das Online-Voting inspirierte die Leipziger außerdem zu neuen Vorschlägen für Wasserspender-Standorte im gesamten Stadtgebiet. Das Unternehmen muss nun erst einmal hunderte Ideen sichten. „Wir werden sie auf ihre technische Machbarkeit prüfen“, so Hoff.

Gemeinsam mit der Stadt wollen die Wasserwerke dann mögliche neue Standorte auswählen – und nach dem großen Erfolg auch im kommenden Jahr per Klick zur Abstimmung stellen.

Von Evelyn ter Vehn