Leipzig

Bonjour Tinaroo! Der Leipziger Zoo hat einen zweiten Koala. Das putzige Tier stammt aus dem französischen ZooParc de Beauval und ist in seinem Gehege ab sofort auch für die Besucher zu sehen. Am Freitagmorgen sei Tinaroo in das Koala-Haus eingezogen, teilte der hiesige Zoo mit.

Seit zwei Jahren hat bereits Oobi-Ooobi sein Gehege erobert. Koalas sind Einzelgänger – das Alleinsein war deshalb laut Zoo kein Problem für ihn. Damit beide Tiere ihre Reviertrennung leichter handhaben können, trennt erstmal ein Sichtschutz den jeweiligen Lebensraum. „Sie dürfen sich nicht mal sehen“, sagte Senior-Kurator Fabian Schmidt. „Die würden sich verkloppen. Koalas können ganz empfindlich beißen und haben auch sehr scharfe Krallen.“

Der Neuzugang sei ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung der Koala-Haltung, heißt es weiter. Mit Tinaroo zieht ein potenzieller Konkurrent für Oobi-Ooobi ein – und das könne bei einer künftigen Zucht durchaus von Vorteil sein.

Wann aber ein Koala-Weibchen in den Leipziger Zoo kommt, stehe noch nicht fest. In den europäischen Zoos gebe es sehr wenige weibliche Koalas, so Kurator Schmidt. Die Warteliste sei lang und Leipzig stehe darauf nicht ganz oben. Besondere Eile seit aber auch nicht geboten. Mit zwei und vier Jahren seien Tinaroo und Oobi-Ooobi noch jung. Koalas könnten bis zum Alter von 15 Jahren Nachwuchs zeugen.

Das Futter für die beiden Vertreter der australischen Tierart kommt übrigens von einer eigens in Schkeuditz angelegten Eukalyptus-Passage.

Von lyn (mit dpa)