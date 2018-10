Leipzig

Die Reisemesse Touristik & Caravaning (TC) wird in diesem Jahr erstmals gemeinsam von der Stuttgarter Messe und dem Hamburger Messeveranstalter Fleet Events ausgerichtet, der die TC bereits 2016 nach der Insolvenz der Dresdner TMS übernommen hatte.

Die größte Reisemesse Mitteldeutschlands findet vom 21. bis 25 November auf der Neuen Messe statt.

Die Besucher können sich auf ein vielfältiges nationales und internationales Angebot freuen. Rund 500 Unternehmen, Vereine und Verbände aus 30 Ländern präsentieren sich auf einer Fläche von 60 000 Quadratmeter in vier Hallen. „Das Programm auf der Showbühne mit Vorträgen, Aufführungen und Multivisions-Shows macht den Messebesuch zum Erlebnis für die ganze Familie“, verspricht Andreas Ott, Projektleiter der Reisemesse. Neben Themen aus Touristik, Schiffseisen, Bike und Outdoor sowie Kulinarik ist der Bereich Camping und Caravaning stark vertreten. Er macht die TC zu einer der wichtigsten Herstellermessen im Caravan- und Reisemobilsektor in Deutschland. Nahezu alle namhaften Marken zeigen aktuelle Caravan- und Reisemobil-Modelle und stellen die neuesten Trends in dieser Urlaubsform vor. Erstmals findet auf der TC für Fachbesucher aus Gemeinden und Campingplatzbetreiber ein „Stellplatz-Gipfel“ statt. In Vorträgen erfahren sie dort, welche Voraussetzungen Stellplätze erfordern und wie sich bestehende Plätze optimieren lassen.

Partnerdestination auf der TC ist in diesem Jahr Freudenstadt, ein heilklimatischer und Kneipp-Kurort sowie beliebter Urlaubsort im Schwarzwald.

Von K. S.