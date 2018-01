Skibusse von Leipzig nach Oberwiesenthal starten wieder

Leipzig. Während der Winter sich in Leipzig kaum blicken lässt, ist das Ski-Vergnügen doch nur eine Busfahrt weit entfernt. Bis zum 3. März bieten die Leipziger Verkehrsbetriebe wieder Winterfahrten zum Fichtelberg an. Die Ski-Ausrüstung, Snowboards und Schlitten können kostenlos im Reisebus transportiert werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Busse starten an Samstagen (13.1./27.1./10.2./24.2./3.3.) und mittwochs (14.2./21.2.) jeweils um 7 Uhr an der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs, Bussteig 5. Rund zweieinhalb Stunden später geht es in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands rein ins Schneevergnügen. Bis zur Rückfahrt um 17 Uhr haben die Ausflügler dann genug Zeit, um die Pisten zu testen, den Rodelhang zu nutzen oder einen ausführlichen Schneespaziergang zu machen. Gegen 19.30 Uhr soll der Bus zurück in Leipzig sein.

Hin- und Rückfahrt kosten pro Person 27 Euro (ermäßigt 20 Euro) ohne Skipass und 48 Euro (ermäßigt 39 Euro) inklusive Skipass für alle Bahnen und Lifte der Fichtelberg Schwebebahn GmbH. Buchen kann man die Oberwiesenthal-Fahrten nur im Mobilitätszentrum der LVB am Hauptbahnhof und im Service-Center Peters- /Markgrafenstraße.

Von lyn