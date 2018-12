So bereiten sich Stadt und Leipziger Polizei auf Silvester vor

Städtereise Leipzig Sicherheit & Co. - So bereiten sich Stadt und Leipziger Polizei auf Silvester vor Sicherheitskonzept und Verkehrsplanung für die Silvesternacht sind Herausforderungen für Stadt und Polizei. Die rechnet mit vielen Einsätzen – will dem Geschehen aber weitgehend seinen Lauf lassen.

Ein Trupp der Polizei hat vor dem Werk 2 Stellung bezogen bei den Feierlichkeiten zu Silvester am Connewitzer Kreuz am 01.01.2018 in Leipzig. (Archivbild) Quelle: Christian Modla