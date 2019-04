Leipzig

Stadtführer über die Messestadt gibt es viele. Dieser wird anders – er ist aus der Perspektive der Leipziger Facebook-Community geschrieben und wird online frei verfügbar sein. Mit dem Facebook Community City Guide erscheint am kommenden Freitag der erste Stadtführer im deutschsprachigen Raum, den das Unternehmen mit Hilfe von ausgewählten Leipziger Facebook-Gruppen und -Seiten entwickelt hat. Nach Bordeaux, Lissabon und Sevilla ist es das vierte Stadtführer-Projekt dieser Art europaweit. Weitere sind bereits in Planung.

Wie die Idee für dieses Projekt entstanden ist, erläutert Kristin Kleinehagenbrock, Communications Managerin bei Facebook: „ Facebook verbindet Menschen. Was das heißt, ist am Beispiel von Facebook-Gruppen schnell erklärt. In diesen Gruppen tauschen sich Menschen mit gleichen Interessen aus, informieren und organisieren sich oder finden Inspiration – zum Beispiel über Leipzig. In Zusammenarbeit mit solchen Facebook-Gruppen ist unser Community City Guide entstanden.“ Das Ergebnis: ein Stadtführer mit Insidertipps von den Facebook-Communities, die Leipzig kennen und lieben.

Zehn Highlights aus dem Facebook Community City Guide:

Als Ideengeber und echte Leipzig-Insider wurden Anfang des Jahres fünf Facebook-Gruppen ausgewählt, darunter eine Brettspiel-, eine Rennrad- und eine Crossfit-Community sowie die Seite eines Hostels. Stefanie Hampel koordinierte als eine von drei Administratoren der Facebook-Gruppe „Fotografieren in und um Leipzig“ die Illustration des Stadtführers und war auch an der Zusammenstellung der Tipps beteiligt. „Wir wollen auch die unbekannten Orte zeigen, Ecken, an denen man sonst vielleicht vorbeigeht, so dass es auch für die Leipziger spannend sein wird, ihre Stadt neu zu entdecken“, beschreibt die 30-Jährige.

Die gut 3000 Mitglieder starke Foto-Gruppe, die sowohl Hobby- als auch Profifotografen zusammenbringt, sammelt bereits seit knapp sechs Jahren die schönsten Aufnahmen aus der Messestadt. Sie trifft sich auch regelmäßig zu Foto-Walks, um die Stadt und die Region mit der Kameralinse zu erkunden. Die größte Social-Media-Community dieser Art in Leipzig kann auf einen reichhaltigen Bild-Fundus zurückgreifen. Die LVZ, die das City-Guide-Projekt als Medienpartner unterstützt, veröffentlicht hier eine kleine Auswahl der schönsten Motive, die die Messestadt aus außergewöhnlichen Blickwinkeln zeigen.

Eine Tour durch fünf Leipziger Stadtteile

Knapp 50 sehens- und besuchenswerte Orte, Kneipen, Restaurants, Herbergen und Geschäfte haben die Community-Mitglieder für den Guide ausgewählt. Der digitale Reiseführer, der auch in einer gedruckten Variante erscheint, nimmt seine Leser mit auf eine Tour durch fünf Stadtteile: Gohlis, Lindenau, Plagwitz, Reudnitz und die Südvorstadt.

„ Leipzig ist eine vielfältige und bunte Stadt. Genau das soll auch der City Guide zeigen“, betont Hampel und nennt einen Second-Hand-Klamottenladen in Lindenau oder eine Patisserie auf der Georg-Schumann-Straße als Beispiele. Der City Guide führt zu einer Parfüm-Manufaktur in Reudnitz oder der Graffiti-Wall-of-Fame in Plagwitz, aber auch zu beliebten Ausflugzielen wie dem Fockeberg, dem Gohliser Schlösschen und dem Lene-Voigt-Park. Gastro-Fans finden zahlreiche Szene-Lokale, die als Leipziger Institutionen oder (noch) als Geheimtipp gelten. So steht das relativ junge Café Süßwärts in der Zschocherschen Straße ebenso auf der Liste wie das Café Puschkin auf der „Karli“ oder die Substanz in Reudnitz.

Hobby-Fotografin Stefanie Hampel (30) hat mit ihren Kollegen aus der Facebook-Community die Bilder für den City Guide geschossen. Quelle: Privat

Alleine für den City Guide drückten die beteiligten Mitglieder der Foto-Gruppe mehrere Tausend Mal auf den Auslöser. Wie Stefanie Hampel, die bei Facebook unter ihrem Spitznamen „Tiffi“ bekannt ist und als Sachbearbeiterin in der Geschwister-Scholl-Schule in Liebertwolkwitz arbeitet, sind manche beteiligte Bildkünstler auch als nebenberufliche Fotografen tätig. „Viele Orte und Lokale haben wir mehrmals besucht, um sie perfekt in Szene zu setzen“, erzählt die Anger-Crottendorferin. Sie ist gespannt auf das fertige Ergebnis, das zu einem digitalen Streifzug durch Leipzig aus einer ganz neuen Perspektive einlädt.

Der Facebook Community City Guide erscheint am 12. April in einer deutschen und einer englischen Fassung. Eine gedruckte Ausgabe wird in der Leipziger Tourist-Information in der Katharinenstraße 8 erhältlich sein. Der Stadtplan aus dem Guide liegt am Samstag der LVZ bei.

Von Robert Nößler