Auf 90.000 Quadratmeter öffnet Deutschlands größter Hobbyraum Vom 5. bis 7. Oktober 2018 seine Türen und lädt Jung und Alt, Tüftler und Bastler, Kreative und Selbermacher, Spieler und Detailverliebte ein, Angebotsvielfalt, Marktneuheiten und ein umfangreiches Workshop-Programm wahrzunehmen. Wer ausprobieren und anfassen will, bevor er kauft, ist hier genau richtig.

Zu den Highlights der Messe zählen Vorführungen, eine riesige Indoor-Flugfläche, ein großes Spieleareal, zahlreiche Kreativ-Ateliers und detailreich gestaltete Modellanlagen. Es ist also für ganze Familie etwas dabei.

Es müssen nicht immer Buntstifte sein – auf der modell‐hobby‐spiel lernen Airbrush‐Anfänger den spielerischen Einstieg ins bunte Hobby. Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Spieleneuheiten und Klassiker

Auf der „modell-hobby-spiel“ gibt es alle Spielneuheiten, Klassiker sowie Preisgekröntes und Turniere zu erleben. Hier laden Erlebniswelten mit Spielzeugangeboten, Großspiele und Sinnesparcours zum Mitspielen ein.

Zur Galerie Anfassen, ausprobieren, spielen, tüfteln: Jahr für Jahr lockt die Messe "modell-hobby-spiel" tausende Besucher auf das Messegelände. Hier können Kinder und Erwachsene nach Herzenslust stöbern und testen. Hier gibt es Eindrücke aus dem Jahr 2017.

In der Modellwelt finden klassische Schiff-, Auto- und Eisenbahnmodelle eine Heimat.

Die „Tekkie Area“ richtet sich an Tüftler und Technik-Begeisterte. Die Spielwiese versammelt aktuelle Spiele und Spielzeug.

In die Sammelecke sind leidenschaftliche Philatelisten, Numismatiker sowie Modellauto-Sammler eingeladen.

In allen Welten besticht neben der Produktfülle das Angebot an Vorführungen und Workshops.

Die neuesten Brett-, Würfel- oder Kartenspiele, Szene-Trends und originelle neue Spielkonzepte – die modell-hobby-spiel wird zum Mekka der Spielefans. Große Spielflächen und eine umfangreiche Ausleihe regen zum Mitspielen an.

Das Spektrum reicht von Playmobil in der Ritterburg über Ducati-Bikes von Bruder, Puppen-Editionen von Zapf Creation bis zu therapeutischen Spielen.

Bürste und Bänder, Klammern und Clips – am Frisierkopf können kreative Stylistinnen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Kinderzimmerhelden zum Anfassen

Törööö! Benjamin Blümchen besucht die modell-hobby-spiel. Am Messesamstag und -sonntag, 6./7. Oktober, ist Deutschlands bekanntester Elefant am Stand von Schmidt Spiele zu Gast (13 und 16 Uhr). Er freut sich auf Fotos mit seinen Fans und verlost am Benjamin-Blümchen-Glücksrad tolle Preise.

Zum Basteln mit der zauberhaften Mia aus der TV-Serie „Mia and me“ lädt Herpa. In der Serie taucht die zwölfjährige Mia immer wieder in die Welt von Centopia ab, erlebt mit ihren Freunden Yuko und Mo aufregende Abenteuer rund um Einhörner und Elfen. Mit den „My Little World“-Steckwelten von Herpa lässt sich jetzt eine eigene Welt von Centopia bauen. Am Herpa Toys Stand gibt Mia persönlich einen Vorgeschmack – und steht für Fotos bereit.

Profis zeigen ihr Können

Zu den Höhepunkten der Messe gehören die Qualifikationen für Deutsche Meisterschaften in diversen Spielrichtungen. Vom Legespiel „Cacao“ über Puzzeln bis Yo-Yo – das sächsische Spielezentrum richtet an allen drei Messetagen Turniere aus, darunter die Qualifikationsturniere für die dritte Deutsche Cacao-Meisterschaft und die vierte Deutsche Meisterschaft im Würfelspiel „Qwixx“. Außerdem finden auf der Leipziger Messe die 19. Sächsische Meisterschaft im Brettspiel „Die Siedler von Catan“ und die 15. Sächsische Meisterschaft im Kartenspiel „Tichu“ statt.

Im Überblick: modell-hobby-spiel Wann? 5. bis 7. Oktober 2018 Wo? Leipziger Messe Öffnungszeiten: 5. und 6. Oktober von 10 bis 18 Uhr und 7. Oktober von 10 bis 17 Uhr Eintritt: Karten für Kinder von sechs bis zwölf Jahren: 5 Euro, Erwachsene ab 9,90 Euro Weitere Informationen unter www.modell-hobby-spiel.de oder www.facebook.de/modell-hobby-spiel

Ungewöhnliche Spielerfahrungen ermöglichen die ausgefallenen Großspiele im Funpark. Wer Action mag, ist hier unter anderem bei „Kubbolino“ und „Flitzpuck“ richtig. Denkspiele wie „Abalone“ und „Blokus“ in Großversion stehen ebenfalls zur Verfügung.

„Maß nehmen“ heißt es hingegen im Miniatur-Paradies, das die aktuellsten Schiffs- und Automodelle, Neuheiten für die Modelleisenbahn vereint sowie Sondereditionen präsentiert.

Detailverliebte Modellwelten auf der modell‐hobby‐spiel ziehen die Blicke großer und kleiner Besucher an. Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

Die Tekkiearea beleuchtet mit Zukunftsthemen wie 3D-Druck und Robotik, wohin in Sachen Hobby die Reise geht. Kleine Serien, noch individuellere Bauteile und Zubehör aus dem 3D-Drucker erobern den Modellbau. In Leipzig können Technik-Begeisterte Neuheiten entdecken, testen und mitnehmen – inklusive Beratung und Tipps direkt von Fachleuten. So warten zahlreiche Profi-Workshops und Anfängerkurse auf Einsteiger und Fortgeschrittene, wenn es darum geht, Roboter zu entwickeln, Modelle in 3D zu entwerfen oder Multicopter zu starten.

Generell gilt: Wer sein neues Lieblingsspielzeug findet, kann es direkt kaufen und zu Hause weiterspielen. Zudem sind Kinderzimmerhelden wie Benjamin Blümchen und die Elfe Mia aus der TV-Serie „Mia and me“ zu Gast.

Annika Ross