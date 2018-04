Leipzig

Eine neue Baustelle auf dem Leipziger Innenstadtring sorgt seit den Morgenstunden für einige Staus in der Messestadt. Der Tröndlingring ist auf Höhe Pfaffendorfer Straße in stadtauswärtige Richtung komplett gesperrt, weil die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hier unter anderem die Gleiskurve erneuern müssen.

In alle Richtungen kommt der Verkehr nur sehr stockend voran. Es gibt eine Umleitung in stadtauswärtige Richtung über Geberstraße und Nordplatz zur Emil- Fuchs-Straße. In südliche Richtung führt der Weg über den Willy-Brandt-Platz, Georgiring und Roßplatz bis zum Martin-Luther-Ring. Die Bauarbeiten dauern nach aktuellen Stand noch bis zum 13. Mai.

Von mpu