Leipzig

Neun Jahre ist es her, da lebte Leipzig noch sein Nischendasein. Die Zeit der schrumpfenden Stadt war gerade überstanden, Freiräume und günstige Mieten lockten Künstler an die Pleiße und im Schatten des Stadtmarketings florierten die Subkulturen. Das blieb auch einer Auslandskorrespondentin der New York Times damals nicht verborgen und das Weltmedium warf ein folgenschweres Schlaglicht nach Sachsen: In seiner berühmten Liste mit Reisezielen, die der geneigte Kosmopolit auf jeden Fall im Jahr mal besuchen sollte, landete Leipzig auf Platz 10 – direkt vor Los Angeles, Shanghai und Mumbai.

„ Leipzig, what?“ , mögen sich die meisten Leser damals noch kurz gefragt haben. Es folgten weitere Artikel, vor allem mit Fokus auf die umtriebige Offkultur- und Kunst-Szene der Messestadt. Der Rest ist Geschichte, besser gesagt: gehört in die Leipziger Wachstumslegende. Blogger André Herrmann konnte irgendwann gar nicht mehr anders, als den Begriff „Hypezig“ zu erfinden, so rasend schnell ging es dann für das Pleißesternchen in Richtung Zeitgeist-Metropole.

Nun, 2019, hat die New Yorker Redaktion das nächste Strukturprogramm für Ostdeutschland auf den Weg gebracht. Dabei haben die Macher eine Region in den Fokus genommen, derem Ansehen im vergangenen Jahr – selbst nicht ganz unverschuldet – besonders übel mitgespielt wurde. Nein, dieses Mal ist nicht Chemnitz gemeint, sondern die Geburtsstadt von Wilhelm Müller (Dichter), Moses Mendelssohn (Philosoph), Kurt Weill (Komponist) und Thomas Wagner (Unternehmer): Dessau-Roßlau.

In ihrer aktuellen Liste der wichtigsten Reiseziele empfiehlt die Times auf Platz 26, sich unbedingt die frühe Wirkungsstätte von Walter Gropius mal persönlich anzuschauen. Der Wegbereiter der modernen Architektur publizierte vor 100 Jahren die Idee seines Bauhauses, 1926 nahm diese dann auch als Hochschulgebäude in Dessau Gestalt an. Die Gründe, warum der Architekten-Fürst und Mitstreiter dann 1932 aus der Muldestadt fliehen mussten, fanden zuletzt am Dessauer Bauhaus zwar ungewöhnliche Interpretationen. Am Ende rückten die Punkrocker von Feine Sahne Fischfilet die Geschichte aber wieder gerade. Auch darüber kann die New York Times in ihren Folgegeschichten ja nochmal berichten.

Die Reisetipps der NYT: www.nytimes.com

Von Matthias Puppe