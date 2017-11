Über 400 Einreichungen für Preis der Leipziger Buchmesse

Leipzig. 403 Titel aus 132 Verlagen konkurrieren im kommenden Jahr in drei Kategorien um den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse. Die eingereichten Bücher spiegelten in hohem Maße wider, was die Gesellschaft bewege, teilte die Buchmesse am Mittwoch in Leipzig mit. Die siebenköpfige Jury des Preises werde die Werke nun bis Mitte Februar 2018 sichten. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 jedes Jahr in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung verliehen und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

Viele Bücher zu historischen Themen

Die Juryvorsitzende Kristina Maidt-Zinke sagte, neben der Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Strömungen seien unter den Einreichungen zahlreiche Bücher zu historischen Themen, „die jedoch die Brücke ins Heute schlagen“. Bemerkenswert sei zudem, dass in der Kategorie Übersetzung wieder zahlreiche, vor allem lyrische Werke aus dem Chinesischen eingereicht worden seien.

Preis wird in drei Kategorien verliehen

Im vergangenen Jahr war der Übersetzerpreis an Eva Lüdi Kong gegangen, die das Monumentalwerk „Die Reise in den Westen“ aus dem Chinesischen übertragen hatte. Den Belletristik-Preis gewann Natascha Wodin für ihr Buch „Sie kam aus Mariupol“. Den Preis in der Kategorie Sachbuch/Essayistik erhielt Barbara Stollberg-Rilinger für ihre Biografie über die Habsburger-Kaiserin Maria Theresia.

Die Leipziger Buchmesse findet von 15. bis 18. März 2018 statt. Schwerpunktland ist Rumänien.

lvz