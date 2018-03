Von Leipzig dreimal die Woche nach Moskau – mehr Nonstop-Flüge im Sommer

Dresden/Leipzig. Von den beiden Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden werden in diesem Sommer rund 50 Ziele in 21 Ländern direkt angeflogen. Mitberücksichtigt ist dabei auch ein erhöhtes Angebot an Flügen zu Drehkreuzen wie etwa Zürich, Frankfurt/Main und Düsseldorf.

Ab Sonntag können Fluggäste erstmals von Dresden nonstop nach Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und Bastia (Korsika) reisen, wie aus dem am Mittwoch in Dresden vorgestellten Sommerflugplan hervorgeht. Erstmals seit der Wiedervereinigung kommen wieder Direktflüge nach St. Petersburg (Russland) dazu sowie von Leipzig/Halle nach Moskau.

Für Mittelstand und Tourismus

Von den Verbindungen gen Osten profitierten Mittelstand und Tourismus, so Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

«Was die direkt erreichbaren Flugziele betrifft, bieten Dresden und Leipzig/Halle das umfangreichste Sommerangebot seit 15 Jahren», sagte Dulig. So stehen mit dem Sommerflugplan zahlreiche neue Verbindungen auf dem Programm. Von Sonntag an werden vom Airport Leipzig/Halle erstmals Tivat in Montenegro, Bodrum und Dalaman in der Türkei sowie Dubai angeflogen. Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte, wird die russische Billigfluglinie Pobeda ab 16. April dreimal pro Woche nach Moskau fliegen.

In Dresden sind Dubai und Bastia auf der französischen Insel Korsika sowie Sankt Petersburg, Barcelona, Athen, Bodrum (Türkei), Lamezia Terme (Italien), Thessaloniki, Monastir (Tunesien), Marsa Alam (Ägypten) und Malta neu im Programm. 42 Direktziele in 18 Ländern seien eine deutliche Steigerung gegenüber 2016, als 30 Ziele in 13 Ländern angeflogen wurden. «Unser Flugplan ist in diesem Sommer noch vielfältiger als in den vergangenen Jahren», sagte Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG und Geschäftsführer der Flughafen Dresden GmbH.

23 Flüge nach Spanien

Das Angebot der Fluggesellschaften am Dresdner Airport steigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent. Bis zu 72 Mal pro Woche heben Jets zu Metropolen und Badestränden in Europa, Nordafrika und Vorderasien ab. 23 Flüge gehen allein nach Spanien, darunter sind 13 Starts gen Mallorca.

Nach den Flugausfällen aufgrund des Sturmtiefs «Friederike» und widrigen Winterwetters hofft der Dresdner Flughafen nun auf die nächsten Monate. Mit 1,71 Millionen Fluggästen hatte der Airport 2017 ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbucht. Vom Flughafen Leipzig/Halle waren im Vorjahr rund 2,36 Millionen Fluggäste und 1,14 Millionen Tonnen Luftfracht transportiert worden.

LVZ