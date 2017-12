Weihnachtsmann kommt am Samstag mit der Dampflok nach Leipzig

Leipzig. Die Ankunft wird jedes Jahr mit Spannung erwartet und gehört einfach zu den Höhepunkten des Leipziger Weihnachtsmarkts: Am 2. Dezember kommt der Weihnachtsmann in die Messestadt, zwar nicht im Rentierschlitten, aber mit schnaufender Dampflok. Punkt elf Uhr fährt der historische Zug am Gleis 6 des Hauptbahnhofs ein.

Danach wird der Weihnachtsmann Groß und Klein am Bahnhof begrüßen und in eine Kutsche umsteigen. Mit der geht es flugs zum bunten Treiben auf dem Markt. Himmlische Klänge dürfen dabei nicht fehlen: Die Bergmannskapelle Kurbad Schlema begleitet den Einzug des Bärtigen in die Messestadt.

Die Kinder stehen an diesem Tag natürlich im Mittelpunkt, und punkt 12 Uhr werden die ersten zur Weihnachtsmann-Sprechstunde empfangen. Auch zur Eröffnung der Wichtelwerkstatt auf dem Augustusplatz schaut der Mann vom Nordpol um 14 Uhr vorbei. Zwei Stunden später ist der Weihnachtsmann zurück auf dem Markt, nimmt auf der Bühne Platz zur ersten regulären Sprechstunde für die Kinder.

Wer die verpasst, muss nicht traurig sein. Von montags bis freitags können die Kleinen ihre Wünsche zur Weihnachtsmannsprechstunde loswerden, immer von 16 Uhr bis 16.45 auf der Marktbühne.

Für alle Eisenbahnfans ist die Ankunft des Weihnachtsmann ohnehin etwas Besonderes: Bei der Lok kandelt es sich in diesem Jahr um die 503648 aus dem Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz. 1941 wurde die schwere Dampflokomotive für den Güterverkehr bei Krupp Essen gebaut, fuhr später im Regelbetrieb der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Seit 1995 gehört sie dem Chemnitzer Museum. 2015 ist das gute Stück generalüberholt und darf wieder auf die Schiene – perfekt für den Weihnachtsmann.

Öffnungszeiten des Leipziger Weihnachtsmarkts

28. November bis 23. Dezember 2017, Montag bis Freitag und Sonntag: 10 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag: 10 bis 22 Uhr. Am 22. Dezember nur bis 21 Uhr, am 23. Dezember nur bis 20 Uhr.

Von Evelyn ter Vehn