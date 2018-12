Leipzig

Den Leipzigern steht es in diesem Jahr wohl mehr nach Glühwein und einem Bummel zwischen den vorweihnachtlichen Buden als noch vergangenes Jahr: Der Leipziger Weihnachtsmarkt hat in bislang mehr Besucher angezogen als im gleichen Zeitraum 2017. Wie das Marktamt am Montag mitteilte, kamen am Samstag knapp 50.000 Besucher mehr als am Eröffnungssamstag im vergangenen Jahr, am Sonntag waren es 3000 Menschen mehr. Mehr als 2000 Kinder begrüßten am Samstag den Weihnachtsmann bei seiner Ankunft am Leipziger Hauptbahnhof.

Auch die Möglichkeit, sich an 2D- und 3D-Übersichten einen Überblick über die Buden, Fahrgeschäfte und Händler zu verschaffen, nutzten in diesem Jahr bislang mehr Besucher als im vergangenen Jahr. Ebenfalls beliebt ist bereits jetzt die Wichtelwerkstatt am Augustusplatz.

Von soa