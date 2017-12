Weniger gefährlicher Feinstaub durch Umweltzone in Leipzig

Leipzig - . Leipzigs Umweltzone hat die Luftschadstoffe im Stadtgebiet deutlich gesenkt und sogar den Anteil der besonders gefährlichen Feinstaubpartikel halbiert. Das belegt eine der weltweit umfangreichsten Studien zu diesem Thema, die das Landesumweltamt Sachsen und das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung durchgeführt haben. Danach hat die vor sechs Jahren ausgewiesene Umweltzone die krebserregenden Ruß-Partikel um etwa 60 Prozent und die ultrafeinen Partikel um etwa 70 Prozent verringert. „Leipzig hat die Gesundheitsbelastungen seiner Bürger deutlich reduziert“, fasste gestern Gunter Löschau vom Landesumweltamt das Ergebnis der mehrjährigen Untersuchung zusammen. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) betonte, die Umweltzone habe Leipzig nachweislich „die sauberste Fahrzeugflotte“ aller sächsischen Städte beschert.

Die Umweltforscher betonten, dass nur etwa 20 Prozent der von Autos ausgestoßenen Luftschadstoffe „hoch toxisch“ sind (also sehr giftig) und es deshalb besonders schwer ist, diesen Anteil deutlich zu senken. „Das sind extrem kleine Partikel im Nano-Bereich, die keine große Masse ausmachen“, erklärte Lösche. Dieser hochfeine Staub entstehe in Automotoren bei der Verbrennung des Treibstoffs und sei wegen seiner geringen Größe viel gefährlicher als zum Beispiel die Aufwirbelungen und Abriebe der Autos, die auch beim Fahren mit Elektromobilen entstehen.

Stickstoffdioxid-Werte bleiben stabil

Beim Stickstoffdioxid ist es in Leipzig trotz aller Anstrengungen nur gelungen, die Werte zu halten. Experten vermuten, dass dies mit der Steigerung des Anteils moderner Dieselkraftfahrzeuge zusammen hängt. Zwischen 2010 und 2016 ist dieser Anteil von 19 auf 26 Prozent angestiegen. In diesem Jahr muss die Stadt allerdings bei Stickstoffdioxid nur noch mit wenigen Überschreitungstagen rechnen – auch wegen günstiger meteorologischer Bedingungen. Wenn dies so bleibe, könne Leipzig vielleicht sogar von den umstrittenen Softwareveränderungen profitieren, mit denen die Automobilindustrie die geschönten Abgaswerte vieler Modelle senken will, erklärte Alfred Wiedensohler vom Leibniz-Institut. Die Zahl der Überschreitungstage könne dann perspektivisch durchaus bis auf 37 sinken und den Grenzwert von 40 Überschreitungstagen einhalten, so der Wissenschaftler. Mehr sei nur zu erreichen, wenn die Autoindustrie deutlich saubere Fahrzeuge liefere.

Auf Nachfrage erklärten die Wissenschaftler, dass die zunehmende Zahl von privaten Holzfeuerungsanlagen (also Öfen oder Kamine) die Partikelbelastung in die Höhe treiben. Insbesondere, wenn Papier oder Rinde mit verfeuert würden. „Unter Klimagesichtspunkten ist die Holzfeuerung gut, aber mit Blick auf die Luftschadstoffe ist sie schlecht“, erklärte Experte Löschau und sprach von einem „echten Zielkonflikt“. Umweltamtsleiterin Angelika Freifrau von Fritsch wandte ein, dass die Zahl der Ofenheizungen in Leipzig vernachlässigbar klein sei und von den Schornsteinfegern gut kontrolliert werde.

10 .047 Verstöße gegen "grüne Plakette"

Umweltbürgermeister Rosenthal erklärte, dass es insgesamt 17 Klagen gegen die Einführung der Umweltzone gab. Acht seien abgewiesen worden, in neun Fällen habe es Klagerücknahmen oder Vergleiche gegeben. Vier Beschwerden seien im Oberverwaltungsgericht Bautzen eingegangen – zwei inzwischen abgelehnt und eines eingestellt worden. „Nur ein Verfahren ist noch offen“, so der Bürgermeister. Rosenthal gab auch bekannt, dass bei Kontrollen im Stadtgebiet immer mehr Fahrzeuge festgestellt werden, die keine grüne Plakette haben und nicht in der Zone unterwegs sein dürften. Im Jahr 2015 wurden 5923 Verstöße registriert, 2016 waren es 7183 und in diesem Jahr sind es bislang 10 047. „Ich gehe davon aus, dass diese Verstöße den Veranstaltungen in Leipzig geschuldet sind“, so der Bürgermeister – also das auswärtige Veranstaltungsbesucher mit nicht zugelassenen Fahrzeugen anrollen. Für ihn stehe deshalb fest: „Das Thema Umweltzone ist noch nicht durch.“

Die Stadt schreibt deshalb ihren Luftreinhalteplan fort und will ab dem nächsten Jahr auf vier wichtigen Einfallstraßen die Verkehrsflüsse dosieren, um die Feinstaub- und Stickstoffdioxidwerte zu verringern. Vorgesehen ist dies in der Jahnallee, Eutritzscher Straße, Berliner Straße und Harkortstraße. So könnten umfängliche Fahrverbote vermieden werden, heißt es im Rathaus. „Der Entwurf wird aktuell in der Stadtverwaltung diskutiert“, erklärte Rosenthal gestern. Ziel sei es, den Plan in der ersten Jahreshälfte 2018 in Kraft zu setzen. Dass die Verkehrsdosierung in der Jahnallee einen Rückstau bis zur Messstation in der Lützner Straße auslösen könnte und so die gemessenen Luftschadstoffwerte weiter erhöht – wie Kritiker prophezeien – sieht der Bürgermeister nicht. „Wir werden auch die Straßenführung verändern – die Autos werden dann andere Wege fahren“, erklärte er.

