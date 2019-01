Leipzig

Der dritte Leipziger Eistraum bietet kulinarische und kulturelle Unterhaltung für die ganze Familie auf dem Augustusplatz. Aber wie geht die Ausleihe, wie fährt es sich auf der Bahn, wie kinderfreundlich ist die Rutsche und wo kann man sich aufwärmen? LVZ-Volontärin Katharina Stork hat sich umgesehen.

400 Paar Schlittschuhe stehen zum Ausliehen bereit. Quelle: Dirk Knofe - Picturework.eu

400 Paar Schlittschuhe von Größe 25 bis 47

3,50 Euro Eintritt haben die elfjährige Alina und Papa Christian für die Eisbahn gezahlt und haben sich für 3 Euro jeweils ein Paar Schlittschuhe ausgeliehen. Für den Papa ist das eine Premiere auf dem Leipziger Eistraum und er schiebt sich langsam über das Eis. „Die Schuhe drücken ziemlich“, sagt Alina und wechselt das Gewicht von einem Fuß zum anderen. Oma Roswitha hat ebenfalls schon ein paar Runden gedreht und kann ihre Meinung zum Fahrgefühl geben: „Die Löcher im Eis sind ungünstig zum Fahren und es sind ziemlich viele Leute auf dem Eis. Trotzdem ist es toll, dass es den Eistraum hier gibt.“ Wer sich ganz unsicher auf den Kufen fühlt, kann auf einen Pinguin als Laufhilfe zurückgreifen, wovon meist alle sechs im Einsatz sind. Rund 400 Paar Schuhe in den Größen von 25 bis 47 stehen zur Verfügung, die Aus- und Rückgabe läuft zügig ab.

Gute Stimmung trotz technischer Probleme

Klirrend kalt war es zum Eistraum-Auftaktwochenende, aber vom eisblauen Himmel strahlte die Sonne und sorgte für gute Laune auf dem Augustusplatz, auf dem sich Leipziger und Besucher von außerhalb tummelten.

Zur Mitte des Nachmittags gab es einen Dämpfer, weil eine Eiszeit ausgesetzt werden musste – technische Probleme waren der Grund, die sich mit Löchern in der Eisfläche und mit Pollern markierten wässrigen Stellen angekündigt hatten. Um die Eisfläche wieder befahrbar zu machen, wurde Wasser nachgelegt.

Aufgrund dessen musste jedoch der Auftritt der Leipziger Eiskunstläuferinnen verschoben werden. Sie werden am 3. März auf dem Eis ihr Können unter Beweis stellen. Trotz ausgefallenem Programmpunkt konnten sich die Besucher auf den nächsten besonders freuen: Die Mostviertler Königsperchten waren auch in diesem Jahr wieder zu Gast und stellten mit aufwendigen Kostümen und dramatischer Begleitmusik ihre fellige Gruseligkeit zur Schau, um dem Eistraum als Glücksbringer zu dienen. Trotz ihrer einschüchternden Erscheinung schossen viele Besucher begeistert Erinnerungsfotos mit den Fratzenmännern.

Glatt ein Vergnügen: die Riesenrutsche. Quelle: Dirk Knofe

Winterrutsche fürs Rodelgefühl und Riesenrad für den Überblick

Huiii! 36 Meter lang und sechs Meter hoch ist das Gestell der Winterrutsche, die ein bisschen Rodelfeeling auf den Leipziger Eistraum bringt. 1,50 Euro kostet eine einmalige Abfahrt, wofür man ungefähr zwei Minuten anstehen muss. Der dreijährige Adrian ist mit Papa Daniel die blaue Bahn hinuntergeschlittert und begeistert: „So schlimm schnell ist die auch gar nicht,“ sagt er ganz stolz nach der Abfahrt. Sein Papa findet den Preis für eine Fahrt für das Erlebnis auch vollkommen gerechtfertigt. „Das ist eine super Idee für die Kleinen. Und natürlich bin ich vor allem wegen meines Sohnes mitgerutscht“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Über eine Metallstiege ohne Stufen, die schräg ansteigt, gelangt man zur Rodelpiste und kann gleichzeitig mit drei anderen in einer eigenen Spur die wellige Abfahrt wagen. Dazu gibt es eine blaue Rutschmatte, damit die Hose auch sauber bleibt. Bei Regen muss die Rutsche geschlossen werden, da Nässe die Abfahrt beschleunigt und so Unfallgefahr entstehen würde. Wer sich mehrmals hinunterstürzen will, kann sich fünf Abfahrten für sechs Euro kaufen oder gleich zehn Abfahrten für zehn Euro. Kinder können auf dem Schoß der Eltern rutschen und kommen so auch sicher unten an. Jedoch gilt der Abfahrtspreis pro Person, nicht pro Rutschmatte.

Nachmittags noch nicht übermäßig gut besucht ist das Riesenrad – für alle, die lieber gleichmäßig schaukelnd über Leipzig blicken wollen. 36 Meter über dem Boden hängt die Gondel am höchsten Punkt. Der Kostenfaktor beträgt vier Euro. Kinder unter 1,40 Meter zahlen drei Euro. Für die ganz Kleinen gibt es noch ein kleines Karussell, das nebenan seine Runden dreht. Eine Fahrt kostet hier zwei Euro.

Aufwärmen bei Apfel-Zimt-Glühwein oder in der Après-Ice-Party-Hütte

Nach dem Sport auf dem Eis kann es ganz schön kalt werden – und der Hunger ist auch nicht fern. Dazu gibt es natürlich einiges, das der Eistraum zu bieten hat. Manuela ist mit ihrem Freund für einen Tagesausflug aus Weimar angereist und war positiv überrascht: „Wir wussten gar nicht, dass es heute dieses Event gibt, aber haben uns sehr gefreut, als wir das entdeckt haben. Das alles ist unglaublich niedlich arrangiert. Eislaufen waren wir zwar noch nicht, aber der Abend ist ja noch jung. Und bis dahin schmeckt der Apfel-Zimt-Glühwein bei den Temperaturen auch sehr gut.“ Neben Kinderpunsch für 2,50 Euro und Glühwein für 3,50 Euro zum Aufwärmen, stehen viele Fröstelnde vor den Feuerstellen rund um die Eisbahn. Österreichisches Flair bringen gefüllte Germknödel für fünf Euro und wer es deftiger will, der greift zur Currywurstpfanne mit Pommes für sechs Euro. Wenn Nase und Hände aber gar nicht mehr auftauen, gibt es immer noch die beheizte Après-Ice-Party-Hütte, die Platz für 200 Leute hat und andere Schmankerl bietet wie Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln für 8,50 Euro. Ab 19 Uhr steigt dort auch die Après-Ice-Party mit DJ, der den Feierwütigen mit Hits von Andreas Gabalier oder internationalen Partyklassikern aus allen Jahrzehnten einheizt. Dazu reicht die Bar alkoholische oder nüchterne Getränke.

Von Katharina Stork