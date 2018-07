Die Abschlussfeiern sind vorbei, die Partyreste zusammengekehrt. Und so ein bisschen gibt es wahrscheinlich für jeden von Ihnen so eine gewisse Leere.

Beim einen ist sie größer, beim anderen kleiner. Aber ein Inhalt, der all die Jahre geprägt hat, ist nun fort. Vielleicht geht es für den einen oder anderen von Ihnen an einer weiterführenden Schule weiter, aber viele gehen nun ganz andere Wege - in einer Ausbildung, an einer Fachhochschule oder an einer Universität.

In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen immer ein glückliches Händchen und stets die richtigen Entscheidungen!

Björn Meine, Ressortleiter Lokales Leipzig

