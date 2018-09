Um vorschriftsmäßig und ordnungsgemäß am Dienst teilnehmen zu können, muss eine bestimmte Kleidung getragen werden. Zu dieser zählen unter anderem ein Schutzhelm, Schuhwerk mit Stahlkappe, Handschuhe und ein Schutzanzug, bestehend aus Jacke und Hose. Für den Winter gibt es spezielle Winterjacken. Es ist von enormer Bedeutung, entsprechende Bekleidung vorzuweisen, denn wenn dies nicht der Fall ist, können wir aus Sicherheitsgründen keine weiteren Mitglieder aufnehmen. Da unser Budget auf ein Minimum reduziert ist, ist eine weitere Beschaffung in verschiedenen Größen jedoch derzeitig nicht möglich.

Da wir der Sicherheit der Kinder große Beachtung schenken und jedem Kind eine Schutzausrüstung ermöglichen wollen, wären wir über finanzielle Hilfe sehr dankbar. Auch ein weiteres Projekt liegt uns sehr am Herzen. Die Stadtteiljugendfeuerwehr Schnaditz besteht aus nicht so vielen Mitgliedern, jedoch werden auch diese regelmäßig in feuerwehrtechnischen Themen ausgebildet. Um dies kindgerecht und fachgetreu umsetzen zu können, muss man mit den Kindern auch an verschiedene Orte fahren. Dazu nutzt die Feuerwehr ein aufgebautes Fahrzeug. Dieses ist kaputt gegangen und müsste für circa 500 Euro repariert werden. Da aber wie oben schon erwähnt, die Jugendfeuerwehr nur ein geringesBudget zur Verfügung hat, ist eine Reparatur zurzeit nicht möglich und die Kinder können keinen feuerwehrtechnischen Dienst durchführen.

