Die Auftrittsbekleidung wurde über die Jahre stets erneuert, um die Stadt und den Verein in der Öffentlichkeit schick und modern präsentieren zu können. Unsere Erstausstattung der Hosen für Fanfarenbläser und Marschtrommler und Röcke für unsere Hochtrommelmädels ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Kinder und Jugendliche wachsen halt aus den Sachen heraus. Um wieder eine einheitliche Struktur in die Kleidung zu bekommen, wurde schon über zwei Jahre das Projekt Hosen und Röcke in Angriff genommen. Wie in den Sportvereinen üblich, reicht das Geld leider noch nicht aus, um das Projekt in Auftrag geben zu können. Wir benötigen 12 Röcke und 60 Hosen zu je 50 Euro, insgesamt rund 3600 Euro.

Der Fanfarenzug wurde im September 2006 von 21 ehemaligen Mitgliedern der Fanfarenzüge Eilenburg Ost, Jesewitz, BSG EBAWE Eilenburg und Stadtfanfarenzug Markkleeberg gegründet. Im Juli 2007 ist er in den Freizeitsportverein Eilenburg als Sektion Fanfarenzug eingetreten. In den Jahren seit der Gründung des Vereins präsentierte er sich mehr als 200 Mal in Sachsen. Ständige gute Platzierungen bei den Landesmeisterschaften sind der Erfolg der gut ausgebildeten Übungsleiter und Mitglieder des Vereins. Der Fanfarenzug bildet derzeit 16 Jugendliche und 25 Erwachsene zu Fanfarenbläsern aus. Unser jüngstes Mitglied ist 5, unser ältestes 60 Jahre alt.

Der Fanfarenzug Eilenburg ist Finalist der aktuellen Angestupst-Förderrunde von LVZ und Sparkasse Leipzig. Wie Sie für diesen Verein abstimmen können und welche Projekte noch zur Wahl stehen, erfahren Sie ab dem 29. September 2018 hier!