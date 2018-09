Die Freunde und Förderer der Grundschule Am Rosenweg in Delitzsch bewerben sich mit einer Theaterwerkstatt. Wir sind eine Grundschule mit fast 400 Kindern, außerdem Stützpunktschule für LRS- und Migrationskinder. Unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Begabung oder Beeinträchtigung wollen wir den Kindern ein harmonisches Zusammenleben vorleben und setzen dabei auf Zusammenhalt und Förderung. Gemeinsam mit dem Schulchor soll allen interessierten Schülern die Möglichkeit geboten werden, ein Märchentheaterstück in eigener Regie mit Musik und Tanz zu entwickeln, einzustudieren und zu präsentieren. Da Kulissenbilder schon vorhanden sind, würden wir das Geld gern in Effektinstrumente, Kostüme, Requisiten und Kulissenergänzungen investieren, damit sich die Kinder besser in ihre Rollen hineinversetzen können. Dieses Projekt soll in den nächsten Jahren fortgeführt und ausgebaut werden. Unser Verein unterstützt die Grundschule seit 2012 dort, wo staatliche Mittel leider aufhören. Bisher konnten wir Folgendes leisten: Anschaffung mehrerer CD-Player, Trinkbrunnen, ein Lesezimmer und eine interaktive Tafel. Des Weiteren kümmern wir uns jährlich um Willkommensgeschenke für die Erstklässler, Abschiedsgeschenke für die 4. Klassen und Pausenspielzeug.

