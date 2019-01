In diesem Jahr konzentriert sich der Zoo Leipzig auf Entdeckertage, Jubiläen – und startet vom 10. Januar bis 3. Februar mit der zweiten Auflage des Magischen Tropenleuchten funkelnd ins Jahr. Die Tropenerlebniswelt Gondwanaland erstrahlt immer donnerstags bis sonntags in einem faszinierendem Licht. Mit Einbruch der Dunkelheit verzaubern leuchtenden Wesen, rhythmische Klänge und eine einzigartige Illuminierung die Besucher und tauchen Deutschlands größten Dschungel in eine unvergleichliche Atmosphäre.

Mit den Entdeckertagen Asien und dem Welt-Schuppentier-Tag nimmt der Februar Fahrt auf und mündet in den Entdeckertagen Artenschutz zum Start in den März. Im April locken die Entdeckertage Raubtiere, der fünfte Geburtstag des Leoparden-Tals und ein tierisch abwechslungsreicher Osterspaziergang in den frühlingshaften Zoo. Die kleinen Totenkopfaffen stehen bei den Entdeckertagen Affen im Mai ebenso im Fokus wie die beeindruckenden Menschenaffen.

Weitere Highlights im Jahresverlauf werden das Fest der Kontinente, der Afrika-Sommer mit dem 15. Geburtstag der Kiwara-Savanne sowie im September der 50. Geburtstag der Zooschule und die Neuauflage des K!DZ-Riesenkinderfestes sein.Tipp: Wer im Jahresverlauf nichts verpassen möchte, entscheidet sich für die Jahreskarte, die 365 Tage Zoo-Vergnügen verspricht.

Bis zum 20. März 2019 gibt es für Abonnenten beim Kauf der Familienjahreskarte 20 Prozent Sofortrabatt. Diese Karten gibt es nur direkt an der Zookasse. Die AboPlus-Karte muss beim Kauf vorgelegt werden.