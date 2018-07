Von den Anfängen der ersten Single-Veröffentlichung vor 50 Jahren über „To Love Somebody" und „Massachusetts", die heiße Saturday-Night- Fever-Zeit bis zu ihrem letzten großen Album „You Win Again" Ende der Achtziger Jahre. Die aus England stammenden Gibb-Brüder gründen sich als Pop-Band 1958 in Australien und landen ihre ersten Hits. In den Siebzigerjahren jagt ein Welthit den nächsten. 1978 haben die Bee Gees zeitgleich fünf Songs in den Top Ten der US-Charts. Das Musical „Massachusetts" ist musikalisch authentisch und auch optisch sowie emotional ganz nah dran am Original – denn die Sänger sind auch drei Brüder. Alle großen Hits werden zu hören sein, die frühen Songs ebenso wie die späten.

