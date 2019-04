Wie niemand sonst versteht es die ausschließlich aus Männern bestehende Compagnie große Klassiker wie Schwanensee oder Raymonda originalgetreu und voller Grazie auf die Bühne zu bringen – und zugleich mit hinreißender Komik zu persiflieren. In Spitzenschuhen bis Größe 47 parodiert das Ensemble die scheinbar überirdische Welt des Balletts auf höchstem tänzerischem Niveau und voller Herzblut für seine Kunst. Für ihr Gastspiel in Leipzig hat die Compagnie aus ihrem vielfältigen Repertoire ein Programm voller Highlights zusammengestellt. Dazu zählt der mittlerweile längst zum Kult gewordene zweite Akt aus Tschaikowskis Schwanensee nach der Choreografie von Lew Iwanowitsch Iwanow. Neu im Programm: das aufrüttelnde Eifersuchtsdrama Raymonda’s Wedding (Foto). Darüber hinaus gibt es einen Höhepunkt des Modern Dance: die von Merce Cunningham inspirierte Choreografie Patterns in Space sowie die exotische Trovatiara Pas de Cinq mit Musik von Giuseppe Verdi.

Infos & Tickets Les Ballets

Trockadero de

Monte Carlo,

Oper Leipzig Ihr Vorteil

25 Prozent Rabatt

auf den Normalpreis in Höhe

von 32,90 bis 78,90 Euro

für die Show am 2. Juli,

buchbar bis 15. Mai Kartenverkauf in der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Hotline

0800 2181 050 und unter der Internet-Adresse

www.ticketgalerie.de/aboplus