Besucher können allabendlich die einzigartige Natur der Tropenerlebniswelt Gondwanaland erleben. Mit der Eintrittskarte können sie individuell von 19 bis 20.45 Uhr auf Entdeckungsreise in die Regenwälder Asiens, Afrikas und Südamerikas inklusive einer Bootsfahrt (möglich von 19 bis 20.45 Uhr) auf dem Urwaldfluss Gamanil gehen, mit allen Sinnen in der Dämmerung den tropischen Regenwald beobachten und sich im klimatisierten Saal Mekong ab 21 Uhr mit dem Satireprogramm „Durchgelacht bis in die Nacht!“ unterhalten lassen.

Mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt von 19 bis 21 Uhr das Marché Restaurant Patakan und verführt mit raffinierten Desserts in der Pause. Die Cocktailbar im Tempelfoyer empfängt innerhalb der Woche von 19 bis 21 Uhr sowie in der Pause mit erfrischenden Kreationen und asiatischem Flair. Jeweils freitags und samstags öffnet die Cocktailbar bis 1 Uhr, somit haben die Besucher mit ihren Gästen die Möglichkeit, diesen Abend stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

Das Ensemble der Leipziger Funzel unter der Direktion von Thorsten Wolf – bekannt als Cheftierpfleger Conny Weidner aus der erfolgreichen ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ –

garantiert einen tierischen Spaß. An seiner Seite wie immer Katherina Brey, Bernd Herold, Sabine Kühne-Londa und als musikalischer Leiter am Piano, Helge Nitzschke. Da wird kein Thema ausgelassen. Kein Fettnäpfchen, in das nicht getreten wird. Lachen ist Treibstoff für die Seele! Und nicht selten das einzige Mittel gegen den Wahnsinn der Normalität. Wer Tränen lacht, braucht sie nicht zu weinen! Das Kabarettensemble zielt zeitaktuell mit spitzer Zunge, scharfem Biss und satirischem Spaß aufs Zwerchfell und bringt es zum Beben.

Einlass über das Eventfoyer Gondwanaland, 100 Meter rechts vom Haupteingang des Zoo Leipzig.

Clevere sichern sich sofort Karten und nutzen den Abo-Plus-Rabatt: sonntags 24,70 statt 29,50 Euro sowie montags, dienstags, mittwochs und donnerstags für 24,70 statt 26,50 Euro.