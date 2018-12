Mit allein neun Chartplatzierungen ihrer Hits in den deutschen Top Ten ist Suzi Quatro in den Charts sogar erfolgreicher als zum Beispiel Tina Turner. Auch kann sie sechs Bravo-Ottos inklusive des begehrten Bravo-Starschnitts ihr Eigen nennen. Mit Hits wie If you can,t give me love, Stumblin in, She,s in love with you, Can the Can, 48 crash, Daytona demon, Devil gate drive, The wild one, Too big oder Glad all over bringt Suzi Quatro mit ihrer Band jede Halle zum Kochen. In ihren engen Lederanzügen singt sie sich bis heute die Seele aus dem Leib und zupft einen Bass, um den manch männlicher Kollege sie nur beneiden kann. Wer also pure, handgemachte, englische Rockmusik erleben möchte, darf das Konzert von Suzi Quatro und Band nicht verpassen.

Infos & Karten Suzi Quatro

in Leipzig

22. September 2019, 19 Uhr, Gewandhaus Leipzig Suzi Quatro

in Dresden

13. Dezember 2019, 20 Uhr, Kulturpalast Dresden Ihr Vorteil

