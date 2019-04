Truck Stop Live – nach der großen Jubiläumstour, die bei den Fans begeistert gefeiert wurde, darf sich das Publikum im Frühjahr wieder auf ein abwechslungsreiches Live-Programm und Unterhaltung pur freuen. Was der Besucher 2019 live auf die Ohren bekommt, ist „weniger Klischees und weniger Amerika, dafür mehr Persönliches und Alltägliches“, sagt Andreas Cisek. „Die Musik ist handgemacht und ehrlich. Genau das wollen wir im Frühjahr unsere Fans hautnah spüren lassen.“ Das brandneue Album im Gepäck und Songs aus den letzten beiden Alben dürfen natürlich genauso wenig fehlen, wie die bekannten und beliebten Hits und Klassiker „Ich möcht’ so gern Dave Dudley hörn“, „Take It Easy“ und „Der wilde, wilde Westen“. Andreas Cisek & Co: „Wir können es gar nicht abwarten, bis es endlich losgeht und wir vor unseren Fans stehen. Die beste Zeit ist, wenn wir es schaffen, für zwei Stunden den Alltag vergessen zu lassen, ein bisschen Country zu leben und zusammen zu feiern. Das ist auch ein Stück weit unser Antrieb.“

Infos & Tickets Truck Stop

10. Mai 2019

ab 20 Uhr

Stadtbad Leipzig Ihr Vorteil

10 Prozent Rabatt

Tickets von 39,60 bis 43,60 statt 43,90 bis 48,30 Euro

Kartenverkauf in der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstraße 1, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter der gebührenfreien Hotline

0800 2181 050 und unter der Internet-Adresse

www.ticketgalerie.de/aboplus.