Am 29. April 2018 geht es beim LVZ-Fahrradfest erneut auf Tour durch das Leipziger Umland. Fünf Strecken stehen zur Auswahl, die wir in einer Serie vorab ausführlich vorstellen. Eine beliebte Tour bei Familien mit Kindern ist die Strecke über 6 Kilometer. Heute schauen wir uns die Schlingel-Tour mit dem LVZ-Maskottchen näher an.