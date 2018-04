Vorgestellt! - Die Touren beim LVZ-Fahrradfest 2018: MITGAS-Tour (45 km)

Los geht es um 10.45 Uhr. Start ist, wie bei allen Strecken auch, wieder auf dem Platz am Völkerschlachtdenkmal.

Die Route führt über die Prager Straße bis nach Liebertwolkwitz, weiter über Güldengossa und einmal rund zum den Störmthaler See. Am Strand auf der Magdeborner Halbinsel heißt es ersteinmal absteigen. Dort ist der Pausenpunkt eingerichtet. Wenn sich alle Teilnehmer gestärkt haben geht es weiter am Störmthaler See entlang und vorbei an der Schleuse zum Markkleeberger See mit Blick auf die riesigen Abraumbagger im Bergbau-Technik-Park Großpösna. Durch Wachau und Dölitz-Dösen radeln die Pedalritter vorbei am Dölitzer Schacht und dem Ziel in Probstheida (Völkerschlachtdenkmal) entgegen.

Streckenplan

Völkerschlachtdenkmal (Start), An der Tabaksmühle, Prager Straße, Muldentalstraße (Liebertwolkwitz), Bornaer Straße, Güldengossaer Straße, Liebertwolkwitzer Straße (Güldengossa), Auenhainer Straße, Magdeborner Weg, Radweg Störmthaler See (Störmthal), Göselbachbrücke, Rundweg Magdeborner Halbinsel, Strand Magdeborner Halbinsel (Pausenpunkt), Radweg um Störmthaler See, Bergbaupfad, Zum Wildwasser, Schleuse Markkleeberger See, Feldschmiedeweg, Auenhainer Straße, Oberer Uferweg, Crostewitzer Weg, Südeweg (Wachau), August-Bebel-Siedlung, An der Hohle, Dösener Weg (Leipzig Dölitz-Dösen), Leinestraße, Dösener Straße, Gorbitzer Straße (Leipzig), Zum Dölitzer Schacht, Endhaltestelle Straßenbahn Siegfriedstraße, Dankwartstraße, Zwickauer Straße, An der Tabaksmühle, Völkerschlachtdenkmal (Ziel)

Start: 10.45 Uhr

Dauer: zirka 2 bis 3 h

Sicherheitshinweise

Sicherheit hat beim LVz-Fahrradfest oberste Priorität: Daher empfehlen wir allen Teilnehmern, einen Fahrradhelm zu tragen. Zudem gilt auf allen Strecken die Straßenverkehrsordnung. Jeder Teilnehmer sollte außerdem darauf achten, dass sein Rad verkehrssicher ist.

Unser Partner

MITGAS unterstützt auch in diesem Jahr das LVZ-Fahrradfest als Partner und Tour-Ausrichter. Der MITGAS-Stand auf dem Platz vor dem Völkerschlachtdenkmal bietet über den kompletten Veranstaltungstag ein buntes Familienprogramm für Groß und Klein. Auf die jüngeren Radfreunde wartet eine windige Mal- und Bastelstraße. Hier können sich die kleinen Besucher kreativ austoben und eigene Windräder basteln und gestalten. Zudem hat MITGAS ein Memory-Spiel im Gepäck, bei dem Jung und Alt ihr Gedächtnis auf die Probe stellen können. Selbstverständlich hat der Energiedienstleister auch kleine Preise mit dabei. Für die großen Sportler bietet der MITGAS-Partner „GROSSE Radwelt Markkleeberg“ eine weitere Aktion.

Mehr Informationen:

www.mitgas.de