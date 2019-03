Leipzig

Los geht es um 12.15 Uhr. Start ist, wie bei allen Strecken auch, wieder am Völkerschlachtdenkmal.

Die Route führt auf der Prager Straße entlang bis nach Liebertwolkwitz. Von da aus geht es weiter nach Güldengossa zum Markkleeberger See. Unterwegs können die Teilnehmer auch einen Blick auf die riesigen Bagger des Bergbau-Technik-Parks Großpösna werfen. Eine Pause dürfen die Radler dann zwischen Kanupark und Schleuse zum Störmthaler See einlegen. Danach geht auf dem Radweg Zur Göselmündung kilometerweit über den Crostewitzer Weg zurück nach Wachau, Leipzig Dölitz-Dösen bis zum Ziel in Leipzig-Probstheida.

Zum Thema:

Streckenplan:

Völkerschlachtdenkmal (Start), An der Tabaksmühle, Prager Straße, Muldentalstraße ( Liebertwolkwitz), Bornaer Straße, Güldengossaer Straße, Liebertwolkwitzer Straße (Güldengossa), Auenhainer Straße, Radweg Markkleeberger See, Radweg zwischen Kanupark und Schleuse (Pausenpunkt), Zur Göselmündung, Auenhainer Straße, Oberer Uferweg, Crostewitzer Weg, Südweg (Wachau), August-Bebel-Siedlung, An der Hohle, Dösener Weg, Dösener Straße, Gorbitzer Straße, Zum Dölitzer Schacht, Zwickauer Straße, An der Tabaksmühle, Völkerschlachtdenkmal (Ziel)

Start: 12.15 Uhr; Dauer: ca 1 bis 1,5 h

Sicherheitshinweise

Sicherheit hat beim LVZ-Fahrradfest oberste Priorität: Daher empfehlen wir allen Teilnehmern, einen Fahrradhelm zu tragen. Zudem gilt auf allen Strecken die Straßenverkehrsordnung. Jeder Teilnehmer sollte außerdem darauf achten, dass sein Rad verkehrssicher ist.

Die Tourenpartner

Wenn am 12. Mai 2019 wieder tausende begeisterte Radler zum LVZ-Fahrradfest nach Leipzig kommen, ist auch die IKK classic mit vor Ort. Die Krankenkasse steht an diesem Tag den Radfahrern, ihren Fans und Familien nicht nur mit Informationen zur Seite. Als Unterstützer des Festes gibt die IKK classic gemeinsam mit der Handwerkskammer zu Leipzig den Startschuss für die 25-Kilometer-Tour. Ohne das Handwerk kommt niemand voran, denn damit die Radfahrer beim LVZ-Fahrradfest überhaupt auf Tour gehen können, braucht es zum Beispiel Experten, die sich um Wartung und Sicherheit des Drahtesel kümmern. Teilnehmer sollten ihre Gefährte also vorab noch schnell einem Frühjahrscheck unterziehen - natürlich beim Zweiradprofi um die Ecke.

Mehr Informationen www.ikk-classic.de www.hwk-leipzig.de

