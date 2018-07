Bis zum 15. August 2018 verwandelt sich die Galopprennbahn Scheibenholz schon zum dritten Mal in das größte Open Air Kino der Region. An 24 Abenden lädt das LVZ-Sommerkino im Scheibenholz zu Filmnächten mit bekannten und beliebten Blockbustern, Arthouse Movies und Klassikern ein.

Filmfans aufgepasst! In unserem Gewinnspiel haben Sie die Chance, Freikarten für den Eröffnungsabend des LVZ-Sommerkinos am Donnerstag, den 19. Juli 2018, zu gewinnen. An diesem Abend wird der Film "Lady Bird" gezeigt.

Im Lostopf sind 3x2 Freikarten!

Schicken Sie eine Email mit dem Betreff "LVZ-Sommerkino" an gewinnspiele@lvz.de

Einsendeschluss ist Montag, der 16. Juli 2018 (10 Uhr).

Die Freikarten werden unter allen Einsendungen verlost. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen von LVZ.de.

Wir wünschen viel Glück!