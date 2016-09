Göppingen. Für Arslan war dies der 38. Sieg in seinem 48. Profikampf. Sein sechs Jahre jüngerer Gegner kassierte in seinem 45. Fight die achte Niederlage.

Arslan hofft nun auf ein Rematch gegen Marco Huck, der seinen IBO-WM-Titel am 24. September in Frankfurt gegen den Briten Ovill McKenzie verteidigt. Huck und Arslan standen sich bereits zweimal im Ring gegenüber. Beide Male unterlag Arslan, der zwischen 2007 und 2008 WBA-Weltmeister in dem Limit war.

dpa