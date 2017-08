Hamburg. Der Ukrainer betonte in der "Bild am Sonntag": "Ich bin unter meinen Bedingungen zurückgetreten. Ich musste nicht zurücktreten, weil das Schicksal mich an die Wand genagelt hat." Trotz der Niederlage gegen den Briten Anthony Joshua könne er jetzt sagen: "Mein Herz und meine Seele haben Frieden gefunden."

Selbst die Börse von 20 Millionen Euro habe ihn nicht umstimmen können. "Wenn ich nur für Geld weitergemacht hätte, hätte ich mich selbst betrogen", sagte er. Von seiner Mutter habe er nach dem Rücktritt die Nachricht erhalten: "Gut gemacht!"

2009 habe seine Karriere am seidenen Faden gehangen, als er sich im Kampf gegen Ruslan Chagaev "den langen Bizeps auf der linken Seite" gerissen hatte. Nach zu frühem Trainingsbeginn folgten ein erneuter Riss und eine weitere Operation. Damals, so Klitschko, habe der Arzt gesagt: "Ich habe das gerade noch so hinbekommen."

Klitschko berichtete, er habe Ersatz für das Boxen gefunden. Im Mai war er bei einer Konferenz des Softwareunternehmens SAP in Orlando im US-Bundesstaat Florida und habe vor 20 000 Menschen über das Meistern von Herausforderungen gesprochen. "Da war ich aufgeregt, habe das Adrenalin gespürt und zu mir gesagt: 'Wladi, das ist doch gar nicht so schlecht.'" Seine Motivation liege jetzt in der Herausforderung Management. Darüber hat er ein Buch geschrieben. "Jetzt schlage ich ein neues Kapitel auf", sagte er. "Ich glaube, dass ich die meisten Menschen auf diesem Planeten repräsentiere."

