Kölling boxt in Kalifornien um WM

Profi-Boxer Enrico Kölling kämpft in der Nacht zu Sonntag gegen den Russen Artur Beterbiew um den vakanten IBF-Weltmeistertitel im Halbschwergewicht.

"Ich gehe locker in dieses Duell, weil ich nichts zu verlieren habe", sagte der 27 Jahre alte Berliner, der als klarer Außenseiter in den Ring in Fresno im US-Bundesstaat Kalifornien steigt.