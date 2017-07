Box-Altmeister Manny Pacquiao muss nach einer Untersuchung durch unabhängige Punktrichter seine Niederlage im WM-Kampf gegen Jeff Horn akzeptieren.

Die Wertungsrichter sahen in der nachträglichen Prüfung des Kampfs um den Weltergewichtstitel vom 2. Juli den Australier Horn ebenfalls als den Sieger an, wie der Verband WBO in San Juan mitteilte.