Nürnberg. "Zu beiden musste ich nicht viel sagen. Sie haben beide gleich gesagt, sie wollen dabei sein", sagte der 38-Jährige.

Die beiden Profis der New York Islanders hatten wie Arizona-Stürmer Rieder die Qualifikation für die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga verpasst. "Es tut gut, dass der eine oder andere aus der NHL dabei ist. Das macht unsere Mannschaft nur besser", sagte Sturm. Der Füssener Greiss war bei der vergangenen WM in Russland einer der Garanten für den ersten Viertelfinaleinzug seit 2011.

Am Samstag und Sonntag bestreitet die Auswahl in Nürnberg und Mannheim zwei Testpartien gegen Tschechien. Die WM beginnt am 5. Mai.

