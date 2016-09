Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Eishockey-Champions-League im zweiten Spiel den ersten Sieg eingefahren.

Der deutsche Vizemeister bezwang in der Gruppe A das tschechische Team HC Pardubitz deutlich mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) und kann bereits am Mittwoch im Rückspiel mit einem Erfolg in Pardubitz den Einzug in die Playoffs perfekt machen.