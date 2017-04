Berlin. Der 33-Jährige wird auch schon bei der ersten Vorbereitungsphase fehlen, mit der sich die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm von diesem Montag an auf das Turnier einstimmt. Ob Ullmann aufgrund der Konkurrenz auf seiner Position bei der WM dabei gewesen wäre, ist offen. Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag und Samstag in Norwegen ihre ersten beiden Vorbereitungsspiele.

Sturm berief dafür als insgesamt vierten Debütanten Stürmer Frederik Tiffels. Der 21 Jahre alte Kölner spielt für das College-Team der Western Michigan University. "Er ist ein junger und schneller Spieler, dessen Entwicklung ich in den vergangenen beiden Spielzeiten genauer verfolgt habe und der sich jetzt eine Chance verdient hat", sagte Sturm. "Frederik hat in unseren Nachwuchs-Auswahlmannschaften stets gute Leistungen gezeigt. Er kann sich genauso wie Pascal Zerressen, Jakob Mayenschein und Maxi Kammerer empfehlen."

dpa