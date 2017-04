München. "Wir liegen im Vorverkauf über Plan", sagte DEB-Präsident Franz Reindl in München. "Wir sind aktuell bei 500 000 Karten, die nicht mehr zur Verfügung stehen."

Die Gesamtkapazität bei allen Spielen der WM (5. bis 21. Mai) liegt bei rund 886 000 Zuschauern. Die beiden organisierenden Verbände kalkulieren mit mindestens 600 000 verkauften Karten. "Der Zuschauerzuspruch zieht weiter an. Wir setzen täglich 1500 bis 2000 Karten um", sagte Reindl. Erwartungsgemäß laufe der Vorverkauf für die deutschen Spiele besonders gut. "Die ersten drei deutschen Spiele sind voll. Da wird es richtig kuschelig und eng", sagte Reindl, der auch Präsident des deutschen Organisationskomitees ist.

Bei der bislang letzten Heim-WM 2010 in Köln, Mannheim und Gelsenkirchen waren 548 173 Zuschauer zu den damals 56 Spielen gekommen. In Paris und Köln werden in diesem Jahr 64 Partien ausgetragen. Dafür gibt es diesmal kein Event-Auftaktspiel wie vor sieben Jahren, als alleine 77 803 Zuschauer den deutschen Sieg (2:1 n. Verlängerung) gegen die USA in der Fußballarena auf Schalke gesehen hatten.

dpa