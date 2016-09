Leon Draisaitl hat das Team Europa zu einem 6:2-Sieg im Testspiel gegen die schwedische Eishockey-Nationalmannschaft geführt.

Der 20 Jahre alte NHL-Profi von den Edmonton Oilers erzielte nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen in der Vorbereitung auf den Worldcup of Hockey drei Tore im letzten Test. "Ich habe in den vergangenen Partien nicht so viel gespielt.