München. Der Spitzenplatz in der Dreier-Gruppe geht aber an Fribourg, weil die Eidgenossen das erste Duell mit dem EHC 3:0 und damit den direkten Vergleich für sich entschieden. Jon Matsumoto, Frank Mauer und Michael Wolf erzielten die Münchner Tore vor 2950 Zuschauern im Olympia-Eisstadion. Die Münchner sind das erste von sechs Teams aus der Deutschen Eishockey Liga, das in das 1/16-Finale einzog.

Vorzeitig gescheitert ist indes der ERC Ingolstadt, der daheim 1:6 gegen Lukko Rauma aus Finnland verlor. Vor dem letzten Gruppenspiel am Samstag in Rauma steht der ERC als Schlusslicht fest, weil der deutsche Meister von 2014 in allen bisherigen drei Partien unterlag.

Neben den beiden bayerischen Clubs sind noch die Eisbären Berlin, die Adler Mannheim, die Krefeld Pinguine und die Grizzlys Wolfsburg in dem Vereinswettbewerb aktiv und haben Chancen aufs Weiterkommen.

dpa