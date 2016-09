Der EHC München hat mit einem weiteren Sieg in der Champions League Selbstvertrauen für die K.o.-Runde gesammelt. Der deutsche Eishockey-Meister bezwang in seinem letzten Spiel in der Vorrundengruppe F Orli Znojmo aus Tschechien deutlich mit 7:0 (1:0, 3:0, 3:0).